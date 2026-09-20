Близо 4000 души превърнаха центъра на София в сцена за електронна музика

Близо 4000 души изпълниха пространството до храм-паметника "Св. Александър Невски" за EXE EVENT DAY 003, превръщайки една от най-разпознаваемите части на София в сцена за електронна музика. Необичайната локация обаче предизвика различни реакции - от одобрение за идеята до недоволство, че подобно парти се провежда непосредствено до православния храм.

За няколко часа обичайният облик на центъра се промени - вместо автомобилен трафик пространството беше изпълнено с музика, диджеи и хиляди посетители.

Именно изборът на мястото се превърна и в една от най-коментираните части на събитието. Част от реакциите са критични към провеждането на електронно парти пред "Св. Александър Невски", като според недоволните подобен тип събитие не е подходящо за пространството около един от най-значимите православни храмове в страната.

Други обаче приемат идеята положително и смятат, че централните градски пространства могат да се използват и по нов начин, включително за събития, които привличат млада публика и показват различно лице на София.

Организаторите искат събитието да се повтори

Изборът на локацията не е случаен. От EXE обясняват, че целта е била познато градско пространство да бъде превърнато в място за съвременна музика и култура.

"Много нестандартна локация в центъра на София, Оборище 1. Имахме възможността да превърнем градска част в парти локация и сме много горди с това", коментира Николай Киров, мениджър на EXE.

Сред посетителите също имаше положителни реакции. Част от тях определиха партито като успешно и заявиха, че София има нужда от повече подобни събития, които използват характерната архитектура на града като част от преживяването.

След интереса към EXE EVENT DAY 003 организаторите вече обмислят събитието да се върне на същото място и през следващата година.

Така за няколко часа пространството около "Св. Александър Невски" показа съвсем различен облик, а въпросът дали подобни събития имат място непосредствено пред храма раздели мненията.