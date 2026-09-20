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Йотова - Вълчев и Гюров - Кандев влизат едновременно в ЦИК за регистрация

Йотова - Вълчев и Гюров - Кандев влизат едновременно в ЦИК за регистрация
БТА

Двете кандидат-президентски двойки ще внесат документите си утре в 11:00 часа, ден преди изтичането на крайния срок за участие във вота на 25 октомври

Две от кандидат-президентските двойки ще се явят по едно и също време в Централната избирателна комисия. Утре, 21 септември, в 11:00 часа инициативните комитети на Илияна Йотова и Кирил Вълчев и на Андрей Гюров и Георги Кандев ще внесат документите си за регистрация за президентските избори на 25 октомври.

И двете двойки са издигнати като независими кандидати от инициативни комитети, които вече са регистрирани от ЦИК. Комитетът зад Йотова и Вълчев получи регистрация на 11 септември, както и този, издигащ Гюров и Кандев.

При внасянето на документите за Андрей Гюров и Георги Кандев се очаква да присъстват и двамата кандидати, съпредседателят на инициативния им комитет Константин Вълков и адвокат Васил Стефанов.

По същото време инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев ще внесе в ЦИК списък с над 9000 подписа в подкрепа на регистрацията им за участие във вота.

Последният срок изтича на 22 септември

Двете двойки ще подадат документите си само ден преди крайния срок. Според приетите от ЦИК правила кандидатите за президент и вицепрезидент могат да бъдат регистрирани до 17:00 часа на 22 септември.

Президентските избори ще се проведат на 25 октомври 2026 г.

В последния възможен ден се очаква и "Възраждане" да обяви своята кандидат-президентска двойка.

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