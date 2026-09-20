Цварц: Не съм си представял такъв старт с екипа на ЦСКА

Голмайсторът на ЦСКА Жоел Цварц продължава да впечатлява с изявите си, превръщайки се в ключова фигура за отбора. След петия си гол в последните четири срещи, който подпечата победата над Локомотив (София) и доближи тима на само две точки от върха, нидерландецът сподели своите очаквания и нагласа преди предстоящия днес мач срещу Локомотив (Пловдив).

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„Мотивацията в отбора е на високо ниво. Разбира се, когато виждаме, че скъсяваме разликата до първото място, това дава още енергия," заяви Цварц. „Човек винаги трябва да вярва във възможностите си, но не бих мечтал за подобен старт, ако трябва да съм честен. Радостно е, че стигнах тези числа толкова бързо, но това е и благодарение на моите съотборници, на всички, които ми се доверяват и ми дават топката, за да вкарвам голове", каза Цварц, който вече има 11 гола.

Футболистът оцени и признанието от страна на феновете, които го наричат Цварценегер: „Да, приятно е да чуваш подобни сравнения и това, че феновете ме харесват толкова много, за да ми дадат подобен прякор. Усещането е страхотно и затова искам да им благодаря".

„След дълъг период без да играя, Локомотив (Пловдив) ми даде шанса да се покажа отново. Затова уважавам клуба. Феновете се отнесоха много добре с мен. Познавам добре и отбора им, но сега съм в ЦСКА. Затова трябва да спечелим и тези три точки, за да продължим серията си в шампионата", допълни нападателят.