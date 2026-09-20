Бивш играч на ЦСКА фаворит да поеме румънски гранд

Бившият халф на ЦСКА Янис Зику е основен фаворит за треньорския пост в румънския гранд ФКСБ, стана ясно след катастрофалната загуба от Университатя Крайова с 0:5 в последния кръг на румънското първенство.

Името на Зику, който доскоро бе треньор на Фарул Констанца, бе споменато лично от президента и собственик на ФКСБ Джиджи Бекали. Той беше бесен след загубата и обяви, че е готов да се раздели със сегашния наставник Мариус Бачу.

„Утре ще разговарям с него (б.р. – Мариус Бачу). При 0:5 е възможно да си подаде оставката. Няма какво да направи друго. Аз му казах, че нямаме качество. Нямаме, нямаме, но чак пък да не можем да направим нищо – да не можем да вържем две подавания, да не можем да задържим топката за пет паса? - заяви Бекали пред Digi Sport.

„Да разговарял съм с Янис Зику. Знам, че агитката на ФКСБ е против него, но това вече не ме интересува. Ще говоря с феновете, но вече няма да се съобразявам с това, че треньорът трябва да има определена репутация. Аз губя пари! Ако искат да дойдат, да дойдат. Ако не - няма. Уважавал съм ги и продължавам да ги уважавам, но вече нямам избор. Става дума за моето състояние, за моите пари. Вече няма да се съобразявам с това кой кого е ядосал преди 25 години“.

Янис Зику носи екипа на ЦСКА за един полусезон през 2011 година, в който отбеляза 13 гола от 15 мача в първенството.