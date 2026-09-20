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Бивш играч на ЦСКА фаворит да поеме румънски гранд

Бивш играч на ЦСКА фаворит да поеме румънски гранд

Янис Зику записа кратък, но запомнящ се престой на „Българска армия"

Бившият халф на ЦСКА Янис Зику е основен фаворит за треньорския пост в румънския гранд ФКСБ, стана ясно след катастрофалната загуба от Университатя Крайова с 0:5 в последния кръг на румънското първенство.

Името на Зику, който доскоро бе треньор на Фарул Констанца, бе споменато лично от президента и собственик на ФКСБ Джиджи Бекали. Той беше бесен след загубата и обяви, че е готов да се раздели със сегашния наставник Мариус Бачу.

„Утре ще разговарям с него (б.р. – Мариус Бачу). При 0:5 е възможно да си подаде оставката. Няма какво да направи друго. Аз му казах, че нямаме качество. Нямаме, нямаме, но чак пък да не можем да направим нищо – да не можем да вържем две подавания, да не можем да задържим топката за пет паса? - заяви Бекали пред Digi Sport.

„Да разговарял съм с Янис Зику. Знам, че агитката на ФКСБ е против него, но това вече не ме интересува. Ще говоря с феновете, но вече няма да се съобразявам с това, че треньорът трябва да има определена репутация. Аз губя пари! Ако искат да дойдат, да дойдат. Ако не - няма. Уважавал съм ги и продължавам да ги уважавам, но вече нямам избор. Става дума за моето състояние, за моите пари. Вече няма да се съобразявам с това кой кого е ядосал преди 25 години“.

Янис Зику носи екипа на ЦСКА за един полусезон през 2011 година, в който отбеляза 13 гола от 15 мача в първенството.

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