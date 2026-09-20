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Близо 1 млн. заготовки за цигарени кутии откриха в камион край Видин

Близо 1 млн. заготовки за цигарени кутии откриха в камион край Видин
ОДМВР- Стара Загора

Товарът пътувал от България за Франция и по документи съдържал празни пластмасови опаковки, но при рентгенова проверка митничарите открили 18 палета със заготовки за цигарени кутии

926 640 изрязани заготовки за цигарени кутии с логото на известна марка са открити и задържани при митническа проверка край Видин. Стоката била превозвана в камион, пътуващ от България за Франция, като според представените документи товарът трябвало да съдържа празни пластмасови опаковки.

Товарният автомобил бил спрян на международния път Е79 малко преди моста „Нова Европа“. При първоначалната проверка митническите служители установили несъответствие между декларираното и действителното съдържание и насочили камиона за рентгенова проверка в Митническо бюро Видин.

Сканирането показало наличие на картонени опаковки. След разтоварването служителите открили 18 палета с общо 468 кашона, в които били разпределени стотиците хиляди заготовки.

Шофьорът заявил, че не е присъствал при товаренето и  не разполага с допълнителни документи за откритата стока.

Заготовките са задържани заради липсата на необходимата документация и съмнения, че може да нарушават права върху търговска марка.

От Агенция "Митници" посочват, че подобни заготовки, когато са произведени без разрешението на притежателите на съответните марки, могат да бъдат използвани при нелегално производство на цигари.

Проверката е част от компенсиращите мерки на митническите власти след отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на Европейския съюз.

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