Артета: Арсенал не може да играе по този начин

Мениджърът на Арсенал Микел Артета не се оправда, след като перфектният старт на отбора му във Висшата лига завърши с тежко поражение от Брайтън с 0:3. „Артилеристите" спечелиха първите си четири мача през сезона, допускайки само един гол, но не успяха да се противопоставят на превъзходното представяне на „чайките” в този двубой.

Арсенал катастрофира на Южния бряг срещу Брайтън

„Те заслужаваха да спечелят мача, бяха по-добрият състав, особено в началото на първото полувреме. Не бяхме на необходимото ниво. Допуснахме технически грешки в грешните зони и загубихме двубоите. Но трябва да поставя в перспектива това, което отборът е направил от началото на сезона. Мисля, че беше изключително. Ще се поучим от този опит и ще продължим“, каза Артета.

„Бяхме много слаби технически, когато притежавахме топката, особено в нашето поле, не показахме уважение към играта и към принципите, които трябва да спазваш срещу отбор, който иска да те пресира персонално. Трябва да се уверим, че ще научим урока си, защото това не може да се случва отново", отсече Артета.