Новини
Търси
Подкаст
Общество

Евтим Милошев за протеста за Киноцентър "Бояна": Зад него стоят финансови, търговски и политически интереси

Евтим Милошев за протеста за Киноцентър "Бояна": Зад него стоят финансови, търговски и политически интереси
БТА

Министърът на културата заяви, че киноцентърът е частно търговско дружество и отхвърли начина, по който се поставя въпросът за бъдещето му

Зад протеста за бъдещето на Киноцентър "Бояна" стоят "преди всичко финансови, търговски и политически интереси". Това заяви министърът на културата Евтим Милошев пред БНТ, три дни след демонстрацията пред ведомството. Той посочи още, че на протеста са присъствали четирима души и оспори представянето му като позиция на филмовата общност.

"Когато четирима души се заявят като кинаджии, това означава, че или няма кино, или има нещо гнило в цялата работа", коментира Милошев.

Протестът се проведе на 17 септември пред Министерството на културата. На него представители на сдруженията "Алианс на независимите продуценти" и "Независим културен сектор" внесоха подписка в защита на киноцентъра. БТА също отрази демонстрацията и публикува кадри от нея.

Спорът е за бъдещето на киноцентъра

Организаторите настояват за независима проверка на изпълнението на приватизационния договор, публикуване на свързаните с него документи и дългосрочни гаранции, че територията ще остане инфраструктура за филмово производство. В позицията си преди протеста те поставиха въпроси и за собствеността, инвестициите и бъдещето на имотите след изтичането на договорните ограничения.

Милошев от своя страна подчерта, че Киноцентър "Бояна" е частно търговско дружество, след като приватизацията е извършена преди около 20 години.

По думите му тогава са били отделени 580 декара, за да остане възможност държавата да изгради собствена филмова инфраструктура, ако вземе подобно решение. Самият киноцентър е започнал дейността си след приватизацията с около 300 декара, като министърът твърди, че през последните 20 години не е загубил собственост.

Милошев съобщи още, че тази година Агенцията за публичните предприятия и контрол е наложила нова десетгодишна ипотека върху киноцентъра във връзка с приватизационния договор, а последният отчетен период приключва през лятото на 2027 г.

"Не съм адвокат на Киноцентъра"

Министърът заяви, че основният му фокус е върху развитието на филмовата индустрия в България, а не върху защитата на конкретно дружество.

"Аз не съм адвокат на Киноцентъра "Бояна". Аз съм министър на културата", каза Милошев.

По думите му държавната политика трябва да бъде насочена към кинематографичната инфраструктура, подготовката на квалифицирани екипи и финансовите стимули, които да привличат международни продукции и да позволяват развитието на филмовото производство у нас.

Организаторите на протеста обаче настояват, че въпросът не се изчерпва със сегашната дейност на киноцентъра. Според тях са необходими правни гаранции за земята, сградите и техническата база и след приключването на приватизационните ангажименти.

Още по темата

Нов протест за Киноцентър "Бояна": Искат държавата да гарантира бъдещето му

Нов протест за Киноцентър "Бояна": Искат държавата да гарантира бъдещето му

Милошев за Киноцентър „Бояна“: По приватизационния договор няма нарушения

Милошев за Киноцентър „Бояна“: По приватизационния договор няма нарушения

Киноцентър "Бояна" може да стане изцяло частен: Филмовият бранш настоява за проверка на договора

Киноцентър "Бояна" може да стане изцяло частен: Филмовият бранш настоява за проверка на договора

Киноцентърът не е терен: какво ще се случи с „Бояна“ след 17 ноември

Киноцентърът не е терен: какво ще се случи с „Бояна“ след 17 ноември

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Министър Вълчев: МОН няма да пише учебниците

Министър Вълчев: МОН няма да пише учебниците

Най-важното от България на 20.09.2026 г.

Най-важното от България на 20.09.2026 г.

Камен Донев: България няма политическа класа и политически елит

Камен Донев: България няма политическа класа и политически елит

Водещи

Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

"Алтернатива за Германия": Мерц да си направи изводите

"Алтернатива за Германия": Мерц да си направи изводите

  • Преди 6 часа
Румъния, Франция и Финландия са на четвъртфиналите на Евроволей 2026

Румъния, Франция и Финландия са на четвъртфиналите на Евроволей 2026

  • Преди 6 часа
Най-важното от света на 20.09.2026-та г.

Най-важното от света на 20.09.2026-та г.

  • Преди 6 часа
Най-важното от спорта на 20.09.2026-та година

Най-важното от спорта на 20.09.2026-та година

  • Преди 6 часа
Екзитпол: „Единна Русия“ на Путин печели изборите

Екзитпол: „Единна Русия“ на Путин печели изборите

  • Преди 6 часа
Моралес: Липсваха ни креативност и агресия, но няма за какво да съжалявам

Моралес: Липсваха ни креативност и агресия, но няма за какво да съжалявам

  • Преди 6 часа
Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Моуриньо избухна срещу съдиите след дербито: Ако ни позволят да се състезаваме при равни условия, ще го направим

Моуриньо избухна срещу съдиите след дербито: Ако ни позволят да се състезаваме при равни условия, ще го направим

  • Преди 7 часа
Москва обеща засилени удари срещу Киев заради украинския обстрел по време на вота

Москва обеща засилени удари срещу Киев заради украинския обстрел по време на вота

  • Преди 7 часа
Министър Вълчев: МОН няма да пише учебниците

Министър Вълчев: МОН няма да пише учебниците

  • Преди 7 часа
Два златни медала за България от Световната купа по спортна гимнастика

Два златни медала за България от Световната купа по спортна гимнастика

  • Преди 7 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който първата реакция трябва да отстъпи място на по-умното решение

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който първата реакция трябва да отстъпи място на по-умното решение

  • Преди 7 часа
Най-важното от България на 20.09.2026 г.

Най-важното от България на 20.09.2026 г.

  • Преди 8 часа
Лукас Петков с цял мач при нулево равенство между Елфесберг и Шалке

Лукас Петков с цял мач при нулево равенство между Елфесберг и Шалке

  • Преди 8 часа