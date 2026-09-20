Евтим Милошев за протеста за Киноцентър "Бояна": Зад него стоят финансови, търговски и политически интереси

Зад протеста за бъдещето на Киноцентър "Бояна" стоят "преди всичко финансови, търговски и политически интереси". Това заяви министърът на културата Евтим Милошев пред БНТ, три дни след демонстрацията пред ведомството. Той посочи още, че на протеста са присъствали четирима души и оспори представянето му като позиция на филмовата общност.

"Когато четирима души се заявят като кинаджии, това означава, че или няма кино, или има нещо гнило в цялата работа", коментира Милошев.

Протестът се проведе на 17 септември пред Министерството на културата. На него представители на сдруженията "Алианс на независимите продуценти" и "Независим културен сектор" внесоха подписка в защита на киноцентъра. БТА също отрази демонстрацията и публикува кадри от нея.

Спорът е за бъдещето на киноцентъра

Организаторите настояват за независима проверка на изпълнението на приватизационния договор, публикуване на свързаните с него документи и дългосрочни гаранции, че територията ще остане инфраструктура за филмово производство. В позицията си преди протеста те поставиха въпроси и за собствеността, инвестициите и бъдещето на имотите след изтичането на договорните ограничения.

Милошев от своя страна подчерта, че Киноцентър "Бояна" е частно търговско дружество, след като приватизацията е извършена преди около 20 години.

По думите му тогава са били отделени 580 декара, за да остане възможност държавата да изгради собствена филмова инфраструктура, ако вземе подобно решение. Самият киноцентър е започнал дейността си след приватизацията с около 300 декара, като министърът твърди, че през последните 20 години не е загубил собственост.

Милошев съобщи още, че тази година Агенцията за публичните предприятия и контрол е наложила нова десетгодишна ипотека върху киноцентъра във връзка с приватизационния договор, а последният отчетен период приключва през лятото на 2027 г.

"Не съм адвокат на Киноцентъра"

Министърът заяви, че основният му фокус е върху развитието на филмовата индустрия в България, а не върху защитата на конкретно дружество.

"Аз не съм адвокат на Киноцентъра "Бояна". Аз съм министър на културата", каза Милошев.

По думите му държавната политика трябва да бъде насочена към кинематографичната инфраструктура, подготовката на квалифицирани екипи и финансовите стимули, които да привличат международни продукции и да позволяват развитието на филмовото производство у нас.

Организаторите на протеста обаче настояват, че въпросът не се изчерпва със сегашната дейност на киноцентъра. Според тях са необходими правни гаранции за земята, сградите и техническата база и след приключването на приватизационните ангажименти.