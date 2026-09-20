"Спаси София": Велошествията не стигат, Терзиев трябва да изпълни обещанията си за веломрежата

Почти три години след началото на управленския мандат на Васил Терзиев събитията, анкетите и новите обещания вече не са достатъчни, заявиха от "Спаси София". Според общинските съветници е необходимо да започне реалното изпълнение на поетите още през 2023 г. ангажименти за развитие на велосипедната мрежа в София.

Представители на "Спаси София" се включиха във велошествието, което по-рано днес потегли от площад "Народно събрание". На старта те представиха пана от предизборната кампания с конкретните велосипедни трасета, които са били част от обещанията за мандата.

"Страхотно е, че кметът организира подобно велошествие. Иска ми се това да не е пореден пиар ход, а прелюдията към извинението, което дължи на всички, гласували за него защото обеща, че София ще изгради свързана и качествена мрежа от велоалеи", заяви общинският съветник Христо Копаранов.

От "Спаси София" посочиха, че темата за велосипедната инфраструктура отново е излязла на преден план след скандала с листовките, предупреждаващи за глоби при движение с велосипед в парковете.

Последвалият голям велопротест постави конкретни искания за безопасна, свързана и поддържана велосипедна мрежа, отбелязаха от партията. Впоследствие Терзиев обяви план за над 20 км нови и обновени велотрасета до края на мандата, както и анкета, чрез която гражданите да дават предложения.

От "Спаси София" обаче заявиха, че реализацията на поетите ангажименти изостава значително.

"В кампанията трите партии, издигнали Васил Терзиев, обещахме амбициозен план с десетки километри велосипедна мрежа, изграждани всяка година. Изпълнението му е под 5%. Дори с обещаните 20 км, изпълнението ще е малко над 10. Напуснахме коалицията, издигнала Терзиев, именно защото предизборните обещания не се изпълняват. Този велоплан е само един от многото примери за това", заяви общинският съветник Стефан Спасов.

От партията заявиха, че ще подкрепят всяка реална стъпка, която превръща велосипеда в нормална и безопасна алтернатива за придвижване в София.

Според общинските съветници велошествията са възможност повече хора да видят как би изглеждал градът с повече пространство за велосипеди. Те обаче подчертаха, че велосипедната политика изисква конкретни проекти, осигурено финансиране, ясни срокове и реално строителство, а не само провеждането на публични събития.