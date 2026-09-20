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Сигнал за силна музика завърши със заплаха за убийство към полицаи в Монтана

Сигнал за силна музика завърши със заплаха за убийство към полицаи в Монтана
БТА

41-годишен мъж е задържан, след като униформените го предупредили, че ще му съставят акт и ще изземат музикалната му уредба

Нощно празненство със силна музика в Монтана завърши с арест, след като 41-годишен мъж заплашил с убийство полицейски служители. Случаят е от тази нощ, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Около 1:10 часа дежурен полицейски екип бил изпратен до адрес след подаден сигнал за нарушаване на нощната тишина.

На място униформените разговаряли с домакина на празнуващата компания и го уведомили, че ще му бъде съставен акт, а музикалната уредба ще бъде иззета заради нарушението.

Тогава мъжът отправил закана към служителите на реда. По данни на полицията той заявил: "Ще ви убия всичките".

След отправената заплаха 41-годишният е задържан.

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