Бой за момиче прати 18-годишен в болница с мозъчна травма

18-годишен младеж е настанен в болница с мозъчна травма и кръвоизлив след побой в Разград, а според полицията причината за конфликта е момиче. По случая са задържани двама 20-годишни.

Пострадалият е от Цар Калоян. След подадена жалба полицейски служители започнали работа по случая и установили предполагаемите извършители в района на гимназия в центъра на Разград.

Двамата са на 20 години и са от Исперих и Сливница. Те са отведени и задържани в сградата на Районното управление.

18-годишният е приет в разградската болница, където е установено, че е с мозъчна травма и кръвоизлив.

Говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева посочи, че причината за конфликта е момиче.

По случая е образувано досъдебно производство.