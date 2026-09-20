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Бой за момиче прати 18-годишен в болница с мозъчна травма

Бой за момиче прати 18-годишен в болница с мозъчна травма
БТА

Двама 20-годишни младежи са задържани след нападението в района на гимназия в центъра на Разград

18-годишен младеж е настанен в болница с мозъчна травма и кръвоизлив след побой в Разград, а според полицията причината за конфликта е момиче. По случая са задържани двама 20-годишни. 

Пострадалият е от Цар Калоян. След подадена жалба полицейски служители започнали работа по случая и установили предполагаемите извършители в района на гимназия в центъра на Разград.

Двамата са на 20 години и са от Исперих и Сливница. Те са отведени и задържани в сградата на Районното управление.

18-годишният е приет в разградската болница, където е установено, че е с мозъчна травма и кръвоизлив.

Говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева посочи, че причината за конфликта е момиче.

По случая е образувано досъдебно производство.

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