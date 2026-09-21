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Икономика

Министър Пулев: България се нуждае от цялостна икономическа трансформация

Министър Пулев: България се нуждае от цялостна икономическа трансформация

По думите му страната трябва да задълбочи диалога с американския бизнес и да създаде условия компаниите да разширяват присъствието си у нас

България трябва да премине към нов икономически модел, основан на повече инвестиции, по-висока производителност и привличане на частен капитал. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на бизнес закуска, организирана от Американската търговска камара в България.

По думите му страната трябва да задълбочи диалога с американския бизнес и да създаде условия компаниите да разширяват присъствието си у нас.

Пулев посочи, че българската икономика е изправена пред необходимостта от сериозна трансформация заради нарастващите разходи за труд и изоставането на производителността.

„Нашият икономически модел е изчерпан. Трябва да вървим към цялостна икономическа трансформация на всички нива и във всички сфери“, заяви той.

Според вицепремиера през последните години България губи конкурентоспособност, а правителството ще се стреми да увеличи инвестициите чрез механизми, които не натоварват значително бюджета и позволяват привличането на повече частен капитал.

Пулев обяви още, че Бюджет 2027 трябва да бъде насочен към реформи и създаване на условия за икономически растеж. Според него устойчивата фискална политика не трябва да се основава единствено на ограничаване на разходите, а и на разширяване на приходната база.

Сред секторите, върху които правителството ще съсредоточи подкрепата си, са енергоемката промишленост, транспортът и логистиката. Целта, по думите му, е българските компании да могат да се конкурират при сходни условия с бизнеса в останалите европейски държави. Подкрепата за тези отрасли се предвижда да продължи и през 2027 г.

Подготвят промени в административната и регулаторната среда

Икономическият министър постави акцент и върху необходимостта от административна и регулаторна реформа. Правителството вече провежда разговори с браншови организации и представители на бизнеса, като първата стъпка е анализ на действащите правила.

Целта е да бъдат премахнати ненужни административни пречки и да се създаде по-благоприятна среда за компаниите.

Публично-частни партньорства за големи инфраструктурни проекти

Сред основните инструменти за привличане на инвестиции Пулев посочи публично-частното партньорство. Правителството подготвя нова законова рамка в тази област, която трябва да позволи мобилизирането на частен капитал и европейски средства за стратегически инфраструктурни проекти. Проект на Закон за публично-частното партньорство вече е публикуван за обществено обсъждане от Министерството на икономиката.

„Публично-частното партньорство е ключът към модернизацията на инфраструктурата в страната“, заяви вицепремиерът.

Сред приоритетните области са пътищата, летищата, пристанищата, индустриалните зони и енергийната инфраструктура.

Пулев постави специален акцент и върху развитието на индустриалните зони и изграждането на необходимата довеждаща инфраструктура. Според него ролята на държавата трябва да бъде да подпомага инвестициите и иновациите, вместо административните процедури да се превръщат в пречка пред бизнеса.

В дискусията участваха премиерът Румен Радев, представители на правителството, бизнеса и дипломатическия корпус. Сред основните теми бяха конкурентоспособността на България и ЕС, инвестициите, иновациите, пазарът на труда, образованието и икономическите отношения между България и САЩ.

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