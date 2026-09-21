Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

Европейският съюз започва най-мащабната промяна на митническата си система от създаването на Митническия съюз през 1968 г. Реформата вече е в сила и ще се въвежда поетапно, като сред най-съществените промени са нов режим за онлайн покупките, общ европейски център за митнически данни и засилено използване на изкуствен интелект.

Агенция "Митници" започва подготовка за прилагането на новия Митнически кодекс на Съюза. Реформата идва в отговор на огромния ръст на електронната търговия, дигитализацията и необходимостта от по-ефективен контрол върху стоките, влизащи на европейския пазар.

"Преминаването към управлявани от изкуствен интелект потоци от данни в новия европейски хъб е предизвикателство, за което ние вече се подготвяме активно", заяви директорът на Агенция "Митници" Николай Шушков.

Край на освобождаването от мита за пратки до 150 евро

Една от най-осезаемите промени за потребителите засяга онлайн поръчките от държави извън ЕС. Предвижда се да отпадне досегашното освобождаване от мита за пратки на стойност до 150 евро.

От 1 юли 2028 г. при дистанционните продажби за вносител ще се считат онлайн платформите или техните представители, а не крайният купувач. Те ще носят по-голяма отговорност за спазването на митническите изисквания.

Предвижда се и нова "Такса на Съюза за обработка", която ще бъде с фиксиран размер на артикул и ще покрива част от разходите за обработването и анализа на риска при огромния брой малки пратки.

Един европейски център ще замени националните системи

В основата на реформата е създаването на Център за митнически данни на ЕС – EU Customs Data Hub. Вместо информацията да преминава през множество отделни национални системи, тя постепенно ще бъде концентрирана в единна облачна платформа.

Използването ѝ ще може да започне доброволно през 2031 г., а след 1 март 2034 г. платформата трябва да се превърне в единствения начин за електронна комуникация с митническите органи.

Системата ще позволява данните да бъдат анализирани на европейско ниво, включително чрез технологии с изкуствен интелект, за по-бързо откриване на рискови пратки, измами и опасни стоки.

ЕС създава нов митнически орган

Реформата предвижда и създаването на Митнически орган на Европейския съюз (EUCA). Той ще координира управлението на митническия съюз, ще извършва общоевропейски анализ на риска и ще подпомага националните администрации при оперативни задачи и кризи.

До пълното изграждане на структурата през следващите 12 месеца нейните функции ще бъдат изпълнявани временно от Европейската комисия.

Нови облекчения за коректния бизнес

Създава се и статут "Доверен и проверен търговец" (Trust and Check). Компаниите, които предоставят на митническите органи необходимия прозрачен достъп до своите електронни системи и отчетност, ще могат да получат значителни облекчения.

Сред тях е възможността при определени условия сами да освобождават стоките си без непосредствена намеса на митнически служител.

Митническите администрации ще получат и по-широки правомощия, свързани не само със събирането на приходи, но и с безопасността на продуктите, здравето на потребителите, околната среда и защитата на европейския вътрешен пазар.

Предвижда се още хармонизиране на административните санкции в ЕС и създаване на централен регистър за нарушенията. При системни нарушения от страна на онлайн платформи митническите органи ще могат да предприемат мерки срещу допускането на техните стоки на европейския пазар.