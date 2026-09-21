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Над 400 атлети от 12 държави ще бягат между Гюргево и Русе

Над 400 атлети от 12 държави ще бягат между Гюргево и Русе
БТА

Трансграничният 15-километров пробег ще премине по Дунав мост, а България ще бъде представена от някои от най-добрите си състезатели

Повече от 400 атлети от 12 държави ще участват в деветото издание на трансграничния 15-километров шосеен пробег между Гюргево и Русе, който ще се проведе на 27 септември.

Най-много участници ще има от Румъния и България, като в надпреварата ще се включат и атлети от Кения.

Сред българските представители са Милица Мирчева, Милка Михайлова, Девора Аврамова, Маринела Нинева, Иван Андреев и Исмаил Сенанджи. В състезанието отново ще участва и ветеранът Михаил Терзиев, роден през 1947 година.

Стартът ще бъде даден на централния площад в Гюргево. След това бегачите ще преминат по Дунав мост, а финалът ще бъде в центъра на Русе.

Заради състезанието движението на автомобили по моста ще бъде спряно за около час по обед.

Всички участници ще получат медал и тениска, а наградният фонд е 5700 евро. Парични награди ще получат първите осем при мъжете и жените, като ще има и отделни отличия за участниците над 40-годишна възраст.

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