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Григор Димитров: Част от мен напусна тениса, когато Федерер и Надал се оттеглиха

Григор Димитров: Част от мен напусна тениса, когато Федерер и Надал се оттеглиха
БТА

Най-добрият български тенисист призна, че все по-трудно намира същото усещане в Тура след края на ерата на "Голямата тройка"

Григор Димитров направи емоционално признание, свързано с оттеглянето на Роджър Федерер и Рафаел Надал. Българинът заяви, че част от него е напуснала тениса заедно с двамата велики шампиони.

В интервю за датското издание SpilXperten Димитров разкри, че през последните години все повече се дистанцира от случващото се в ATP тура.

"Ще бъда напълно откровен. През последните няколко години донякъде се дистанцирах от ATP тура. Все още съм част от него, но вече не следя постоянно как се развиват нещата там", заяви той.

35-годишният хасковлия призна, че вече дори не познава всички играчи, които среща по турнирите.

"Вече дори не познавам всички в тура. Можем да се посмеем на това, но е малко тъжно", сподели Димитров.

Той подчерта, че най-силно усеща липсата на поколението, с което е прекарал най-голяма част от кариерата си.

"Определено споделям мнението на Новак. Част от мен напусна тениса, когато Рафа и Роджър се оттеглиха. Всъщност сме говорили с Новак по тази тема - за всички предизвикателства и препятствия през онази ера", каза българинът.

Димитров уточни, че не иска да омаловажава настоящото поколение, но за него времето, в което трябваше да се състезава срещу Федерер, Надал и Джокович, остава несравнимо.

"Не искам да обидя никого от сегашните играчи, но онази ера винаги ще остане най-голямото предизвикателство, пред което съм се изправял", заяви той.

Според него тогава не е ставало дума просто за това да достигнеш лидерите, а да се опиташ да надминеш и доминираш над трима от най-великите тенисисти в историята.

"За съжаление, сега, когато съм по-възрастен, е много трудно отново да изпитам същото усещане, а това е наистина неприятно", добави Димитров.

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