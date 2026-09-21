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30 евро може да стане таксата за влизане за туристи във Венеция

30 евро може да стане таксата за влизане за туристи във Венеция
AP/БТА

Сегашните 5-10 евро вече са по джоба на всеки, посочи общински съветник

Таксата за влизане във Венеция за туристи може да достигне 30 евро, заяви общинският съветник по бюджета, данъците и дружествата с общинско участие Микеле Дзуин, цитиран от в. „Месаджеро“. 

Микеле Дзуин подчерта, че размерът на таксата трябва да бъде увеличен, за да се ограничи допълнително притокът на туристи в града в дните с очаквано най-голямо натоварване.

Искането ни към правителството за въвеждане на по-висока такса за влизане не е с цел да пълним местната хазна. Въпросът е дали осъзнаваме, че сегашните 5-10 евро вече са по джоба на всеки и съществува риск, те да не постигат възпиращия ефект, който тази мярка би трябвало да има“, каза общинският съветник, предава БТА.

Какъв точно ще бъде размерът на таксата ще бъде решено съвместно с правителството и парламента.

Стигна се дори до обсъждане на сума от 50 евро, но тя може да бъде например 30 евро. Важен е принципът: ако целта е да се разубедят туристите, идващи само за ден, както и хората, които вече многократно са посещавали Венеция, но искат да дойдат отново, например на 1 май, тогава по-висока такса би ги насърчила да изберат еднодневна екскурзия до друго място“, отбеляза Микеле Дзуин.

По отношение на увеличаването на броя на дните, в които се събира таксата за влизане във Венеция, той добави, че това е искане, което отправено и от хотелиерите. 

 

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