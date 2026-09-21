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Папа Лъв XIV призова изкуственият интелект да бъде в служба на мира

Папа Лъв XIV призова изкуственият интелект да бъде в служба на мира
АР/БТА

Той призова технологиите да бъдат разработвани така, че да „служат на достойнството на всеки човек и укрепват връзките, обединяващи човешкото семейство“

Папа Лъв XIV призова за разработването на системи с изкуствен интелект, които да не задълбочават обществените разделения, а да допринасят за усилията за постигане на мир.

Папата вече е предупреждавал, че развитието на изкуствения интелект може да увеличи риска от продължителни конфликти, предаде Ройтерс.

„В свят, белязан от конфликти и разделения, развитието на изкуствения интелект изисква подход, вдъхновен от мъдрост и човеколюбие“, заяви Лъв XIV в послание до конференция в Рим, посветена на изкуствения интелект.

Той призова технологиите да бъдат разработвани така, че да „служат на достойнството на всеки човек и укрепват връзките, обединяващи човешкото семейство“.

Лъв XIV, който е първият папа, роден в САЩ, превърна потенциалните рискове от развитието на изкуствения интелект в една от важните теми в началото на понтификата си. Той говори публично по въпроса още на третия ден след избирането си за глава на Католическата църква.

В първия си основополагащ документ, публикуван през май, папата предупреди, че системите с изкуствен интелект могат да улесняват разпространението на дезинформация и да насърчават конфронтацията. Той също така призова за международно регулиране на сектора.

Конференцията, озаглавена „Изкуствен интелект за мир“, се проведе в Папския Латерански университет в Рим. Сред участниците бяха американският икономист Джефри Сакс, председателката на Общинския съвет на Рим Светлана Чели и ректорът на Университета за мир на ООН в Коста Рика Франсиско Рохас Аравена.

Посланието на папа Лъв XIV беше прочетено пред участниците от отец Андреа Чучи, канцлер на Папската академия за живот във Ватикана.

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