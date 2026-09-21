Осъден за домашно насилие българин ще изтърпи 2 години затвор в Полша

33-годишен мъж от Каварна ще бъде предаден на полските власти, за да изтърпи ефективна присъда от две години затвор за домашно насилие, причиняване на телесна повреда и опит за кражба. Решението е на Окръжния съд в Добрич и е окончателно.

Мъжът е издирван въз основа на Европейска заповед за арест, издадена на 20 август от съд в полския град Радом.

Престъпленията, за които е осъден, са извършени в периода от 2019 г. до април 2026 г.

33-годишният е задържан в Каварна на 8 септември. Три дни по-късно съдът му е наложил мярка "задържане под стража".

Пред магистратите мъжът е заявил писмено, че се съгласява да бъде предаден на Полша, но е запазил правото си да не бъде разследван за други деяния, извършени преди издаването на Европейската заповед за арест.

До фактическото му предаване на полските власти той ще остане във Варненския затвор. След екстрадицията предстои да изтърпи наложеното му двегодишно ефективно наказание в Полша.