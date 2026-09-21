Планират се промени в модела на финансиране на музикалните състави на БНР

В измененията на Закона за радио и телевизия, които ще бъдат внесени за обсъждане в парламентарната комисия по култура и медии до края на месец септември, са подготвени промени в модела на финансиране на музикалните състави на БНР. Това заяви в Бургас зам.-министърът на културата Зорница Грекова.

По думите ѝ тези промени трябва да бъдат заложени в държавния бюджет за 2027 година.

Грекова коментира напрежението сред музикалните състави на радиото заради статута им и хроничното недофинансиране, предава БНР.

"За да бъдат обсъдени неразрешените с дълги години проблеми, музикалните състави на радиото трябва да инициират очакваната от тях среща с ръководството на министерството на културата", каза Зорница Грекова.

"В бюджет 2027 година трябва да бъдат заложени всички подготвени промени в модела на финансиране на обществените медии", каза зам.-министърът на културата.

"Министерството на културата търси варианти за обезпечаването на финансирането на музикалните състави за месеците до края на годината", увери още заместник-министърът.