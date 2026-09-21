Новини
Търси
Подкаст
Лайфстайл

Лудогорец влиза в EA SPORTS FC 27 като първия български клуб в поредицата

Лудогорец влиза в EA SPORTS FC 27 като първия български клуб в поредицата
Лудогорец

"Орлите" ще представят българския футбол в едно от най-популярните футболни заглавия в света

Лудогорец ще бъде част от новото издание на световноизвестната футболна видеоигра EA SPORTS FC 27.

Разградчани се превръщат в първия и единствен български клуб, който намира място в поредицата. Заедно с Лудогорец сред новите отбори в изданието е и кипърският Омония.

От клуба определят включването си в играта като признание за развитието на Лудогорец, международното му присъствие и популярността, натрупана през годините с участията в европейските клубни турнири.

"Орлите" са изиграли общо 181 мача в Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите, а сега ще получат възможност да достигнат до още по-широка международна аудитория.

EA SPORTS FC се играе от милиони фенове по света, а присъствието на Лудогорец в FC 27 ще даде на българския клуб нова платформа за популяризиране на името му и на родния футбол извън страната.

Още по темата

Познато име може да се завърне в Лудогорец

Познато име може да се завърне в Лудогорец

В Турция: Трабзонспор взима още един от Лудогорец

В Турция: Трабзонспор взима още един от Лудогорец

Томас Райс пое Трабзонспор, Джузепе Якини е потенциалният му заместник в Лудогорец

Томас Райс пое Трабзонспор, Джузепе Якини е потенциалният му заместник в Лудогорец

Лудогорец разясни: Томас Райс сам пожела да напусне

Лудогорец разясни: Томас Райс сам пожела да напусне

Трабзонспор плаща 1 милион евро за треньора на Лудогорец

Трабзонспор плаща 1 милион евро за треньора на Лудогорец

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Лайфстайл

Арестуваха известната турска актриса Афра Сарачоглу

Арестуваха известната турска актриса Афра Сарачоглу

Синди Крауфорд загуби сина си: Пресли Гербер почина на 27 години

Синди Крауфорд загуби сина си: Пресли Гербер почина на 27 години

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който първата реакция трябва да отстъпи място на по-умното решение

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който първата реакция трябва да отстъпи място на по-умното решение

ИИ актрисата Тили Норууд ще изиграе главната роля в нов филм

ИИ актрисата Тили Норууд ще изиграе главната роля в нов филм

Геро проговори за развода след 18 години брак: "С Цвети оставаме приятели"

Геро проговори за развода след 18 години брак: "С Цвети оставаме приятели"

Водещи

Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

  • Преди 4 минути
Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

  • Преди 13 минути
Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

  • Преди 19 минути
"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

  • Преди 34 минути
Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

  • Преди 34 минути
Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

  • Преди 48 минути
България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

  • Преди 51 минути
САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

  • Преди 53 минути
Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

  • Преди 1 час
Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

  • Преди 1 час
Ивкова: 190 млн. евро са платени по 6 инвестиции на министерството на здравеопазването по ПВУ

Ивкова: 190 млн. евро са платени по 6 инвестиции на министерството на здравеопазването по ПВУ

16-годишна, обвинена за убийството на Георги Кузев, отново иска да излезе от ареста

16-годишна, обвинена за убийството на Георги Кузев, отново иска да излезе от ареста

  • Преди 1 час
Двама загинали при пожари в пловдивски села

Двама загинали при пожари в пловдивски села