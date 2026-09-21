Лудогорец влиза в EA SPORTS FC 27 като първия български клуб в поредицата

Лудогорец ще бъде част от новото издание на световноизвестната футболна видеоигра EA SPORTS FC 27.

Разградчани се превръщат в първия и единствен български клуб, който намира място в поредицата. Заедно с Лудогорец сред новите отбори в изданието е и кипърският Омония.

От клуба определят включването си в играта като признание за развитието на Лудогорец, международното му присъствие и популярността, натрупана през годините с участията в европейските клубни турнири.

"Орлите" са изиграли общо 181 мача в Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите, а сега ще получат възможност да достигнат до още по-широка международна аудитория.

EA SPORTS FC се играе от милиони фенове по света, а присъствието на Лудогорец в FC 27 ще даде на българския клуб нова платформа за популяризиране на името му и на родния футбол извън страната.