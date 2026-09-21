Проучване: В почти цяла Великобритания искат връщане в ЕС

Повторното присъединяване на Великобритания към Европейския съюз е най-предпочитаният вариант за бъдещите отношения с блока в 628 от 632 парламентарни избирателни района във Великобритания, показва ново проучване на YouGov, поръчано от Best for Britain.

Според данните 35% от анкетираните посочват пълното членство в ЕС като предпочитан вариант за политиката на британското правителство спрямо блока. 18% подкрепят сегашния подход на правителството – по-тесни отношения с ЕС, но без преминаване на определените от него „червени линии“.

Проучването е публикувано от „Индипендънт“, който отбелязва, че резултатите могат да засилят натиска върху премиера Анди Бърнам по отношение на бъдещите отношения между Великобритания и ЕС.

Данните показват също, че по-ограничените форми на сближаване с ЕС получават по-малка подкрепа. Около 6% от анкетираните предпочитат присъединяване към единния пазар, а 5% – към митническия съюз.

В четири избирателни района пълното членство в ЕС не е най-предпочитаният вариант. Това са райони, контролирани от Reform UK, като в тях най-често посочваният отговор е „не знам“.

Проучването обхваща 632 парламентарни избирателни района във Великобритания, без 18-те района в Северна Ирландия. Изследването на YouGov е проведено сред 11 927 души между 27 май и 11 юни 2026 г.