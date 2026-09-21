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Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску е задържан

Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску е задържан

Действията са част от разследване на предполагаема измама

Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску е задържан от служители на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT), съобщи Digi24. В дома му се извършва претърсване.

Действията са част от разследване на предполагаема измама, при която нанесените щети надхвърлят един милион евро. По случая DIICOT разследва трима румънски и един италиански гражданин, чиито имена засега не са официално оповестени.

Според Digi24 разследването е започнало след сигнал от един от потърпевшите предприемачи. На местни бизнесмени е било предложено финансиране от чуждестранни банки, като според разследващите те са били подведени.

Твърди се още, че Джорджеску е бил организатор на схемата и е координирал останалите участници. Тези твърдения са част от разследването и не представляват установена вина.

Калин Джорджеску се кандидатира за президент на Румъния през 2024 г. Той привлече значителна подкрепа с популистки и националистически послания, разпространявани и чрез TikTok. Джорджеску завърши на първо място на първия тур, но резултатите от вота бяха анулирани заради твърдения за руска намеса.

Впоследствие на Джорджеску беше забранено да участва в повторното провеждане на изборите. Вотът в крайна сметка беше спечелен от либералния кандидат Никушор Дан. През май 2025 г. Джорджеску обяви, че се оттегля от политиката.

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