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Голям пожар бушува във Великотърновско

Голям пожар бушува във Великотърновско
Pixabay

Курсанти, доброволци и огнеборци гасят пожара

Голям пожар бушува в района на великотърновското село Беляковец.

Екипи на пожарната, курсанти от Националния военен университет "Васил Левски", доброволци и служители на горските стопанства гасят пожара. Теренът е труднодостъпен скалист и заради това гасенето се извършва изцяло с гръбни пръскачки и тупалки, предава НОВА.

Огънят е локализиран и овладян в зоните, достъпни за пожарната техника.

От спасителните служби съобщават, че пламъците са на безопасно разстояние както от селото, така и от град Велико Търново.

Няма опасност за местните жители и имуществото им.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов е обещал да изпрати подкрепление от военно поделение Горна Оряховица, което разполага със специализирана техника.

За да се пресече евентуалното разпространение на огъня, на терен се вкарва и тежка техника, с която се прокарват защитни просеки. Ситуацията остава под контрол. На терен са пет военни камиона и четири пожарни автомобила

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