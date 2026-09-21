Турция предлага план за прекратяване на атаките в Черно море

Турция е представила на Украйна и Русия предложения за прекратяване на военните действия и атаките в Черно море. Това съобщи турският външен министър Хакан Фидан, цитиран от Укринформ.

„Различни предложения, насочени към прекратяване на атаките в Черно море, бяха предадени на Украйна и Русия“, заяви Фидан.

Турският външен министър съобщи също, че Анкара е отправила дипломатически предложения до всички страни в конфликта в Йемен с цел прекратяване на бойните действия.

По думите му продължаващите атаки на хутите в Саудитска Арабия могат да създадат определени военни нужди, които да бъдат посрещнати съвместно с Пакистан в рамките на Споразумението от Мека.

Фидан заяви, че е неприемливо Саудитска Арабия да бъде въвлечена във война между САЩ и Иран. Според него настоящата криза в Близкия изток е достигнала пределни нива в икономически план и е необходимо конфликтите в региона да бъдат прекратени, а напрежението да бъде намалено.

Фидан по-рано заяви, че Турция е засилила дипломатическите си усилия за постигане на договорености за сигурност в Черно море. Анкара води разговори със заинтересованите страни с цел координиране на позициите им.