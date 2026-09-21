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Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм
АП/БТА

Новият селекционер на "лалетата" иска по-агресивен стил, а Върджил ван Дайк ще запази капитанската лента

Новият селекционер на Нидерландия Шави Ернандес заяви, че ще изисква повече интензитет, страст и ритъм от своите футболисти в предстоящите мачове от Лигата на нациите.

Бившият треньор на Барселона ще изведе "оранжевите" срещу Германия, а след това предстоят двубои със Сърбия и Гърция. Шави вече проведе първата си среща с играчите и подчерта, че основната му задача е бързо да ги убеди в идеите си.

"Всичко е ново за мен и за щаба, така че ще трябва първо да се опознаем и да ги убедя в начина, по който искам да играят. Нямаме много време, но няма да търсим оправдания", заяви Шави, цитиран от Ройтерс.

Испанецът подчерта, че иска да изгради силна група и футболистите да идват в националния отбор с настроение, но крайната цел остава победата.

"Искам да се насладя на процеса и да създадем семейство, една голяма група. Играчите трябва да идват в националния отбор щастливи, но в крайна сметка целта е да печелим", каза той.

Шави обеща и промяна в стила на игра.

"Мога да обещая, че ще играем с интензитет, страст и добър ритъм, ще се опитаме да сме конкурентни и да поемаме инициативата в мачовете. Ще има нов начин на игра", заяви селекционерът.

Той отказа да прави сравнения с предшественика си Роналд Куман, под чието ръководство Нидерландия отпадна от Мароко на 1/16-финалите на Световното първенство.

Шави потвърди още, че Върджил ван Дайк ще остане капитан на отбора. Двамата са провели среща в Ливърпул, на която са обсъдили бъдещето на защитника в националния тим.

"Беше много добра среща. Той има способността да продължи. Добър лидер е, позитивен и мотивиран. Готов е да води отбора", каза Шави.

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