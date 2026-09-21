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САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН
АР/БТА

Информацията беше потвърдена и от иранската агенция Мехр

САЩ са отказали да издадат визи на част от делегацията на иранския президент Масуд Пезешкиан, който предстои да пътува до Ню Йорк за участие в Общото събрание на ООН, предаде Франс прес.

Иранската държавна информационна агенция ИРНА съобщи, че решението на американската администрация засяга няколко членове на високопоставената президентска делегация, сред които и представители на екипа по комуникациите на Пезешкиан.

„При безпрецедентна враждебна мярка от страна на американското правителство Доналд Тръмп отказа да издаде визи на някои членове на високопоставената президентска делегация, включително на представители на неговия екип по комуникациите“, съобщи ИРНА.

Информацията беше потвърдена и от иранската агенция Мехр, която се позова на говорител на иранското президентство.

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