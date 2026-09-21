Зеленски се е договорил с Тръмп да се срещнат в Ню Йорк

Участието на президента на САЩ Доналд Тръмп в Общото събрание на ООН ще бъде съпътствано от редица двустранни срещи и събития с видни политически фигури, сред които лидерите на Украйна и Великобритания, както и кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани, предаде Ройтерс.

"Очаква се Тръмп да пристигне в Ню Йорк днес за "политически събития" в "Тръмп Тауър", заяви посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц. Тръмп утре ще направи обръщение към Общото събрание на ООН.

"Президентът ще подчертае как той и неговата администрация са се изправили директно срещу сложни проблеми по целия свят. Той ще засегне важността на това да се гарантира, че Иран никога няма да притежава ядрено оръжие", каза Уолц.

В програмата на Тръмп фигурира и среща с украинския президент Володимир Зеленски, който съобщи в социалните мрежи, че двамата с Тръмп са се договорили за среща в Ню Йорк. Украинският лидер не посочи кога ще се състои срещата, но се очаква да бъде утре.

Предвидени са отделни двустранни срещи на Тръмп с британския премиер Анди Бърнам, както и с японския премиер Санае Такаичи, отбелязва БТА.

Тръмп ще се срещне и с иракския премиер в някой от дните на форума на ООН, съобщиха миналата седмица иракски медии.