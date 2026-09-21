Русия е свалила 244 украински дрона през нощта

Руската противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 244 украински дрона над региони на Русия, съобщи днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Дежурните сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 244 безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Воронежка, Волгоградска, Калужка, Курска, Орловска, Оренбургска, Ростовска, Рязанска, Самарска, Саратовска, Тверска, Тулска и Уляновска област, както и над Краснодарския край, Република Адигея, Република Башкортостан, Република Татарстан и над акваторията на Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.