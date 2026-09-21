Станка Златева праща в прокуратурата скандален трансфер на руски борец

Управителният съвет на Българската федерация по борба е приел единодушно доклад за обстоятелствата около трансфера на руски състезател в България и ще го изпрати на Софийската градска прокуратура. За случая ще бъдат информирани и посолствата на САЩ, Великобритания и държавите от Европейския съюз в София, съобщиха от федерацията.

Става въпрос за руски състезател, получил право да се състезава за България от началото на 2026 година. Впоследствие ръководството на БФ Борба твърди, че е получило нови данни за начина, по който е извършена процедурата по промяна на спортната му националност.

Проверката обхваща компенсация от 210 000 швейцарски франка, платена във връзка с трансфера, ролята на български лица и структури и информация за използването на криптовалута като платежен инструмент.

Според федерацията в доклада има данни, които трябва да бъдат проверени от компетентните органи за евентуално участие на български клуб по борба и български бизнесмен, бивш член на Управителния съвет на БФ Борба, във финансовите операции около трансфера и евентуално заобикаляне на ограниченията срещу Русия.

Особено внимание е отделено на твърденията, че компенсацията към Руската федерация по борба е била платена чрез биткойн. От БФ Борба настояват да бъде установен целият маршрут на средствата - кой е платецът, кой е получателят, кои посредници са участвали и какви портфейли и платежни канали са били използвани.

Федерацията посочва, че част от данните са подкрепени и от кореспонденция с United World Wrestling. В доклада се разглежда и по-широката политика на предишни ръководства по привличане на състезатели и специалисти от Русия и постсъветското пространство.

От БФ Борба твърдят, че в определен период тази практика е довела до сериозна спортна, организационна и финансова зависимост от руската борцова система, като в документа дори се използва определението, че федерацията се е превърнала във "филиал на Руската федерация по борба".

Настоящото ръководство подчертава, че окончателната правна оценка дали са нарушени международни санкции е изцяло от компетентността на държавните органи.

"Българската борба не може да бъде използвана като канал за заобикаляне на санкции, като инструмент за чуждо влияние или като платформа за обслужване на политическа пропаганда", заявяват от федерацията.

От БФ Борба допълват, че ще предоставят всички налични материали и ще съдействат за изясняването на финансовия и организационния контекст около случая.