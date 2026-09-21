Моторист загина на място след удар в дърво край Завет
42-годишният мъж е изгубил контрол над мотора, излязъл е от пътното платно и се е блъснал в крайпътно дърво
42-годишен моторист загина при тежка катастрофа край град Завет, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.
Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112.
По първоначални данни мъжът, който е от силистренското село Калугерене, е управлявал мотоциклет BMW R1150RT, когато е изгубил контрол над превозното средство.
Моторът е излязъл вдясно от пътното платно и се е ударил в крайпътно дърво. Водачът е загинал на място.
Тялото му е транспортирано за аутопсия в Русе.
По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни обстоятелствата около тежкия инцидент.