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Моторист загина на място след удар в дърво край Завет

Моторист загина на място след удар в дърво край Завет
Pixabay

42-годишният мъж е изгубил контрол над мотора, излязъл е от пътното платно и се е блъснал в крайпътно дърво

42-годишен моторист загина при тежка катастрофа край град Завет, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112.

По първоначални данни мъжът, който е от силистренското село Калугерене, е управлявал мотоциклет BMW R1150RT, когато е изгубил контрол над превозното средство.

Моторът е излязъл вдясно от пътното платно и се е ударил в крайпътно дърво. Водачът е загинал на място.

Тялото му е транспортирано за аутопсия в Русе.

По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни обстоятелствата около тежкия инцидент.

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