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Отстранените директори на "ДаллБогг" благодариха на журналистите, публикували позицията им

Отстранените директори на "ДаллБогг" благодариха на журналистите, публикували позицията им
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Бившото ръководство твърди, че представители на КФН са оказвали натиск върху медии, и настоява за отговори около отнемането на лиценза на застрахователя

Отстранените изпълнителни директори и бивши служители на ЗАД "ДаллБогг: Живот и Здраве" благодариха на журналистите, публикували тяхното право на отговор по продължаващия спор около застрахователното дружество. В разпространено писмо те твърдят, че представители на Комисията за финансов надзор (КФН) са оказвали натиск върху редакции да не публикуват позицията им. КФН не е потвърдила публично тези твърдения.

Повод за реакцията е право на отговор, изпратено след публикация за финансовите последици от казуса "ДаллБогг" и евентуалното им отражение върху системата на "Гражданска отговорност". В него отстранените директори оспорват част от публично представяните данни и действията на регулатора.

"Поздравления за независимите медии и свободните журналисти, които не се уплашиха", се посочва в писмото. Авторите му твърдят, че са установили най-малко четири случая на намеса от представители на КФН спрямо медии, публикували тяхната позиция. Това твърдение е на бившото ръководство и не е независимо потвърдено.

За какво е спорът около "ДаллБогг"? 

ТАРАЛЕЖ припомня, че казусът започна след решението на КФН от 9 юни 2026 г. да отнеме лиценза за застрахователна дейност на "ДаллБогг: Живот и Здраве".

Отстранените директори оспорват действията на регулатора и поставят въпроси кой е контактувал с редакциите след разпространяването на правото им на отговор и защо, според тях, се правят опити тяхната позиция да бъде ограничена.

В писмото се поставят въпроси и около подготвяни законодателни промени, свързани със застрахователния сектор, като бившото ръководство настоява да бъдат представени публични разчети и оценка на въздействието.

"Истината може да бъде неудобна и разобличителна, но не може да бъде забранена", завършва позицията на отстранените изпълнителни директори.

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