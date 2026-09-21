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Още един удар по БНТ: Националите по футбол ще ги гледаме по друга телевизия

Още един удар по БНТ: Националите по футбол ще ги гледаме по друга телевизия

MAX Sport придоби правата за срещите на "лъвовете" в Лигата на нациите, квалификациите за Евро 2028 и избрани контроли

MAX Sport, собственост на телекомуникационния оператор A1, ще излъчва мачовете на мъжкия национален отбор по футбол на България до 2028 година, съобщиха от БФС.

Така БНТ вече няма да бъде телевизията, която предава двубоите на "лъвовете", след като A1 придоби правата за започващия тази седмица турнир Лига на нациите, квалификациите за Евро 2028 и избрани международни приятелски срещи.

Първият мач на България по MAX Sport ще бъде домакинството на Люксембург на 26 септември на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Срещата от група С4 на Лигата на нациите започва в 19:00 часа.

На 29 септември от 21:45 часа тимът на Александър Димитров приема Естония, отново в Пловдив. След това предстоят гостувания на Исландия на 3 октомври и на Люксембург на 6 октомври.

MAX Sport вече притежава и правата за мачовете на женския и мъжкия национален отбор по волейбол на България.

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