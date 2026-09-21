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Мъж загина с АТВ след удар в метална врата в Сливница

Мъж загина с АТВ след удар в метална врата в Сливница
Pixabay

Водачът е бил без каска и защитно облекло, а обстоятелствата около тежкия инцидент се разследват

Мъж загина при тежък инцидент с АТВ в Сливница, съобщиха от полицията. Произшествието е станало на 19 септември в промишлена зона с халета в града.

По първоначална информация водачът се е движил с АТВ, когато се е ударил в метална врата.

Установено е, че мъжът е управлявал превозното средство без предпазна каска и обезопасително облекло. Вследствие на инцидента той е загинал.

По случая е започнало разследване, което трябва да установи точните причини и обстоятелства, довели до катастрофата.

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