Ново огнище на шарка по овцете и козите край гръцката граница

Ново огнище на шарка по дребните преживни животни е установено в района на село Ливадия в гръцката община Синдики, в непосредствена близост до границата с България и граничния пункт Кулата–Промахон.

След лабораторното потвърждение на заболяването гръцките власти са задействали националните и европейските мерки за ограничаване на разпространението на заразата. Засегнатото стопанство е поставено под изолация, а всички 70 животни във фермата ще бъдат умъртвени.

Случаят предизвиква допълнително безпокойство заради близостта на огнището до българската граница.

Предишен случай на шарка по овцете и козите в област Серес беше регистриран в същия район в началото на август.

По наличните данни досега в региона са отчетени 249 случая в 197 огнища, а общият брой на умъртвените животни достига 42 271.

Новото огнище идва на фона на регистриран случай на заболяването и в България. На 20 септември Българската агенция по безопасност на храните съобщи за ново огнище на шарка по овцете и козите в Пловдивска област.