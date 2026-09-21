Танкер беше ударен от неизвестен снаряд в Ормузкия проток

Нов инцидент с танкер е регистриран в района на Ормузкия проток, съобщи британската служба за морски търговски операции (UKMTO), позовавайки се на военни източници.

Според данните преминаващ през района танкер е бил ударен от неизвестен снаряд. При инцидента двама моряци са получили леки наранявания. Засега няма информация за замърсяване или други екологични щети.

След инцидента корабът се насочва към близко пристанище.

Случаят е на фона на продължаващия конфликт между Иран и САЩ, който сериозно затруднява движението на плавателни съдове през стратегическия Ормузки проток. Нарушенията в корабоплаването създават значителни затруднения за доставките на петрол, природен газ и торове по света.

Според американски медии военноморските сили на САЩ неколкократно са осигурявали безопасното преминаване на търговски кораби край бреговете на Оман по маршрута между Персийския и Оманския залив.