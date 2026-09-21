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Зимата се завръща по високите планини, възможен е първи сняг

Зимата се завръща по високите планини, възможен е първи сняг
Pixabay

Снеговалежи и временна снежна покривка се очакват над около 2100 метра, а през следващите дни температурите ще се понижат осезаемо

Зимата се завръща по високите части на планините, съобщават синоптиците от Meteo Balkans. Според прогнозните данни снеговалежи се очакват предимно по върховете и в районите с надморска височина над около 2100 метра.

На тези места са възможни и първи временни натрупвания на снежна покривка.

През страната ще премине студен атмосферен фронт, който ще донесе временни увеличения на облачността и по-силен северозападен вятър. В по-голямата част от България валежи почти не се очакват.

В Западна България температурите ще се понижат слабо, докато на изток ще останат по-високи. Максималните стойности ще бъдат между 26 и 31 градуса, а в София - около 26.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Около и след обяд в Рило-Родопската област на места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 20 градуса, а на 2000 метра - около 12.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, като следобед ще има временни увеличения на облачността. На места по северното крайбрежие е възможен слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса.

Във вторник и сряда времето ще остане хладно и ветровито, с променлива, по-често значителна облачност и валежи на места. В сряда максималните температури в повечето райони ще бъдат между 16 и 21 градуса, а минималните - между 7 и 12.

В четвъртък ще преобладава слънчево време, но сутринта ще е студена. В отделни котловини минималните температури могат да паднат до 3-5 градуса. През деня вятърът ще отслабне и ще започне постепенно затопляне.

В петък облачността отново ще се увеличи, но вероятността за валежи ще остане малка. През почивните дни източният и североизточният вятър ще се усили, а в събота на места отново ще превали.

 

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