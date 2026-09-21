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България U19 започна лагер преди турнир в Сърбия

България U19 започна лагер преди турнир в Сърбия
БТА

Атанас Рибарски повика 22-ма футболисти от 18 клуба, като седем от тях се развиват в чужбина

Националният отбор на България до 19 години започна подготвителен лагер преди участието си в международния турнир "Стеван Вилотич - Челе" в Сърбия, съобщиха от БФС.

Селекционерът Атанас Рибарски е повикал 22-ма футболисти от общо 18 клуба. Петнадесет от тях играят в България, а седем са част от чуждестранни отбори.

ЦСКА е представен от трима футболисти, Левски и Септември София имат по двама, а в състава попадат още играчи на Лудогорец, Черно море, Марек, Черноморец Бургас, Рилски спортист, Вихрен, Ботев Пловдив и Ботев Враца.

Сред повиканите от чужбина има футболисти на Лече, Реджина, Каляри, Реал Мурсия, Динамо Загреб, ОФИ Крит и Уест Хем.

Двама от играчите са пълни дебютанти с националната фланелка, а други двама досега не са получавали повиквателна за състава до 19 години.

Сред избраниците са Огнян Владимиров, Алекс Тунчев, Веселин Бачев, Калоян Божков, Борислав Пенков, Мартин Пейчев, Радостин Стоилов, Виктор Добрев и Радослав Караманов.

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