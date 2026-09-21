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Шпилевски призна за преговори с ЦСКА и загатна, че няма да поеме отбора

Шпилевски призна за преговори с ЦСКА и загатна, че няма да поеме отбора
БТА

Беларуският специалист обяви, че част от появилите се информации за разговорите му с "червените" не отговарят на истината

Алексей Шпилевски излезе с официална позиция по повод информациите около евентуалното му назначение в ЦСКА. Беларуският специалист потвърди, че е бил в София и е разговарял с ръководството на "червените", но заяви, че част от публикациите в медиите не отразяват реално съдържанието на срещите.

"Пристигнах в София заедно с моя представител след покана от ЦСКА. Проведохме професионални и конструктивни разговори с ръководството на клуба, по време на които открито и честно представих своята спортна визия, футболна философия и методология на работа", написа Шпилевски.

Той подчерта, че редица твърдения, представяни като факти, не съответстват на обсъжданото по време на преговорите.

"Част от информацията и заключенията, които впоследствие бяха публикувани в медиите, не отразяват точно съдържанието или характера на проведените от нас разговори", заяви той.

Шпилевски не потвърди директно дали ще поеме ЦСКА, но думите му по-скоро оставят впечатление, че двете страни не са стигнали до общо решение.

"Следващата стъпка в кариерата ми трябва да се основава на споделена визия, взаимно доверие и необходимата стабилност, за да можем заедно да изградим нещо значимо и успешно", добави специалистът.

Беларусинът все пак подчерта, че е бил посрещнат професионално и с уважение от страна на клуба.

"Към мен и моя представител беше проявено професионално отношение през цялото ни посещение. Разбира се, уважавам правото на клуба да провежда собствен процес по избор и да взема своите решения", заяви той.

В момента ЦСКА е временно воден от Даниел Моралес след раздялата с Христо Янев.

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