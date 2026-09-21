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Защо футболната пауза този път е цели три седмици?

Защо футболната пауза този път е цели три седмици?
АП/БТА

ФИФА обедини традиционните прозорци през септември и октомври в един по-дълъг международен период

Първата международна пауза за сезона е значително по-дълга от обичайното, след като ФИФА реорганизира календара и обедини досегашните отделни прозорци през септември и октомври.

От сезон 2026/27 националните отбори разполагат с един общ период от 16 последователни дни, в който могат да изиграят до четири мача. Това означава, че вътрешните първенства прекъсват за близо три седмици и освобождават футболистите за ангажиментите им с националните тимове.

Основната идея е да се намалят честите пътувания и натрупаната умора при играчите, особено за тези, които преминават между различни континенти. Вместо две отделни есенни паузи, ФИФА концентрира международните срещи в един по-дълъг прозорец.

По време на настоящата пауза европейските национални отбори ще изиграят по четири мача, като УЕФА ще използва периода за срещите от Лигата на нациите. Други конфедерации ще провеждат квалификации и приятелски двубои.

Промяната засяга и клубните първенства, които ще се подновят на 10 октомври. Така клубовете получават по-дълъг период за възстановяване и подготовка, а в същото време общият брой на международните прекъсвания през сезона се намалява.

Целта на новия модел е клубният календар да бъде по-малко фрагментиран, а натоварването върху футболистите да бъде по-добре разпределено.

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