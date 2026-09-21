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Плевен празнува 22 септември с тържествен ритуал и два концерта

Плевен празнува 22 септември с тържествен ритуал и два концерта
БТА

Честванията за Деня на независимостта започват в 11:00 часа, а вечерта площад "Възраждане" ще събере фолклорни състави и рок група "Криминале"

Плевен ще отбележи Деня на независимостта на България - 22 септември, с тържествен ритуал и музикална програма, съобщиха от Общината. Събитията ще започнат в 11:00 часа и ще продължат вечерта с концерт на централния площад "Възраждане".

Официалната церемония ще се проведе пред паметната плоча срещу входа на Драматично-кукления театър "Иван Радоев" на площад "Стефан Стамболов".

Началото ще бъде поставено с изпълнения на Общинския хор "Гена Димитрова" с диригент Анелия Дечева и Общинския духов оркестър с диригент Пламен Марков.

В знак на признателност към предците, поставили основите на независима България, ще бъдат поднесени венци и цветя, а присъстващите ще запазят минута мълчание в памет на героите.

След официалната част празничната програма ще продължи с концерт на Общинския духов оркестър.

Празникът продължава вечерта

От 19:00 часа площад "Възраждане" ще се превърне в сцена за празничен концерт. Пред плевенчани и гостите на града ще се представят фолклорни състави и рок група "Криминале".

С проявите Плевен ще отбележи 22 септември - деня, в който България чества обявяването на своята независимост.

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