България започва подготовка за четири мача в Лигата на нациите

Мъжкият национален отбор на България започва подготовка за натоварения международен период, в който ще изиграе четири мача от Лигата на нациите в рамките на по-малко от две седмици.

Селекцията на Александър Димитров вече започва да се събира в София, а първите два двубоя ще бъдат на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. На 26 септември България приема Люксембург, а три дни по-късно - Естония.

След това националите ще заминат за Исландия на 2 октомври. Срещата в Рейкявик е на 3 октомври, а ден по-късно тимът ще отпътува за Люксембург, където на 6 октомври ще изиграе последния си мач от този цикъл.

Завръщането на отбора в България е планирано за 7 октомври около 14:00 часа.

Александър Димитров вече обяви и състава, на който ще разчита. Сред повиканите е Илия Груев, който се завърна в групата на Лийдс след контузия. Аут заради травми са Кирил Десподов и Филип Кръстев, а защитникът на АЕК Мартин Георгиев също не е сред избраниците.

Сред останалите повикани са Димитър Митов, Даниел Наумов, Алекс Божев, Кристиан Димитров, Теодор Иванов, Ивайло Чочев, Андриан Краев, Марин Петков, Лукас Петков, Мартин Минчев, Георги Русев и Владимир Николов.