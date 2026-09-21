Пазаруваха с фалшиви 50 евро на пазар във Великотърновско

Пет фалшиви банкноти от по 50 евро са открити след покупки от различни търговци на пазар в село Джулюница, Великотърновско, съобщиха от полицията.

Случаят е от 20 септември. С неистинските банкноти са били закупувани различни стоки от няколко търговци на пазара.

При последвалата проверка са установени общо пет фалшиви банкноти с номинал от 50 евро, или общо 250 евро.

Особеното в случая е, че три от банкнотите са били с един и същ сериен номер.

Неистинските парични знаци са иззети, а полицията работи по установяването на обстоятелствата около случая.