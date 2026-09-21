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Пиян шофьор на камион катастрофира в Бургас, дрегерът отчете 2,38 промила

Пиян шофьор на камион катастрофира в Бургас, дрегерът отчете 2,38 промила
Pixabay

51-годишният водач съборил част от метална ограда при маневра с товарния автомобил и е задържан за срок до 24 часа

Шофьор на камион с 2,38 промила алкохол катастрофира в Бургас и събори част от метална ограда, съобщиха от полицията. 51-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.

Инцидентът е станал на 18 септември около 9:00 часа в района на база "Славянка" на едноименната улица в града.

При извършване на десен завой товарният автомобил с прикачено ремарке съборил част от ниска метална ограда в двора на базата. При произшествието са нанесени материални щети.

На място пристигнали служители на "Пътна полиция", които тествали 51-годишния водач от София за употреба на алкохол. Пробата с дрегер отчела 2,38 промила.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а работата по случая продължава.

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