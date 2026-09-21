Радев: Отстранихме олигархията от политическата власт

Отстранихме олигархията от политическата власт. Това заяви министър-председателят Румен Радев на откриването на организираната от Американската търговска камара (АТК) в България бизнес закуска с представители от правителството.

"Правителството има два основни стълба в своята управленска програма, които са взаимосвързани. Първият е демонтажът на олигархичния модел и борбата с корупцията. Вторият - ускоряване на икономическото развитие на страната. Със сигурност вече отстранихме олигархията от политическата власт. Тя вече не може да диктува по телефона какво да прави българското правителство. Но това е само началото по пътя към демонтаж на олигархичния модел на управление, която битка е много тежка и не сме я приключили", посочи Радев, цитиран от БТА.

Той добави, че кабинетът в момента работи да отстрани достъпа на олигархията до публичен ресурс.

"Прекратяваме компрометирани обществени поръки, разглеждаме други, правим ревизии," посочи премиерът и допълни, че в бюджета догодина правителството ще ограничи всякакъв такъв достъп.

"Така премахваме възможността олигархията да оказва влияние", изтъкна той.

Следващият етап, според премиера Радев, е да се продължи по пътя на ревизията и работата с партньорски на България служби в чужбина, установяване на активи, имоти и дейности на български граждани в чужбина, придобити в разрез със закона.

"Имаме успехи вече," посочи още той и припомни, за постъпилите данни за полети в други държави.

Премиерът Румен Радев допълни, че правителството ще води тази "сложна операция на широк фронт", за да обхване и поставените лица.

"Концентрираме се не само да пресечем всички тези дейности, но и да създадем механизми, които да предотвратят възможното повторно завладяване на институциите чрез системата СИГМА, която ще продължи да се надгражда," увери той.

Според премиера разграждането на олигархичния модел е от голямо значение за ускореното развитие на България, защото по думите му, ако правителството не успее да се пребори, тогава усилията на бизнеса да тласка развитието на България напред ще бъдат ограничени.

"Бизнес закуската на АТК е събитие, на което бизнесът очаква да чуе повече от правителството за неговите мерки за устойчиво развитие на България и на устойчив икономически растеж. Това може да стане чрез активна политика с бизнеса и стратегическите съюзници на България," открои Иван Михайлов, изпълнителен директор на АТК.

По думите му очакванията за събитието са високи, защото днешната среща ще надгради съществуващия институционален диалог между АТК и кабинета.

Програмата на срещата включва дискусия между министри от кабинета с членове на АТК. Разговорите са закрити за представителите на медиите.