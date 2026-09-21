Терзиев: Одобриха ПУП за последния незавършен участък от Околовръстния път на София

Нова ключова стъпка към завършването на Софийския околовръстен път след повече от две десетилетия чакане. Националният експертен съвет одобри подробния устройствен план (ПУП) за последния незавършен участък от трасето. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев.

Става дума за отсечката от кв. „Бъкстон“ до автомагистрала „Струма“. Регионалният министър Иван Шишков обяви още на 17 септември, че одобряването на ПУП е последната голяма административна пречка пред преминаването към реализацията на проекта.

„Одобрението на ПУП не е подарък за София. То е изпълнение на поет ангажимент и важна стъпка в общата работа по проект, който държавата и общината дължат на хората“, коментира Терзиев.

По думите му през 2025 г. по инициатива на Столичната община е постигнато споразумение с Агенция „Пътна инфраструктура“ и Здравната инвестиционна компания за изграждането на инфраструктурата около бъдещата Национална детска болница и свързания с нея участък от Околовръстния път.

Общината работи по три устройствени плана за района на болницата – за улицата до лечебното заведение, голям паркинг с подземна връзка и електрическа подстанция.

За осигуряването на транспортния достъп трябва да бъдат отчуждени 21 имота. По информация на Терзиев процедурите за 14 от тях вече са приключили и обезщетенията са изплатени.

Следват проектиране, отчуждаване и строителство

Софийският околовръстен път е част от републиканската пътна мрежа и има ключово значение за транзитния пътнически и товарен трафик, както и за връзките между основните автомагистрали.

Последният незавършен участък е пряко свързан и с достъпа до бъдещата Национална детска болница, която ще приема пациенти от цялата страна.

След одобряването на устройствения план предстоят изработването на техническите проекти, отчуждителните процедури, осигуряването на финансиране и самото строителство, уточни столичният кмет.