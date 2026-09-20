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Иван Василев: Разплитаме олигархията, има обвързаности в почти целия политически спектър

Иван Василев: Разплитаме олигархията, има обвързаности в почти целия политически спектър
БТА

Министърът на иновациите заяви, че данните за обществените поръчки за мантинели и твърденията за връзки с полети на Делян Пеевски са само част от разследванията, по които институциите работят

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация работи активно с МВР и ДАНС по редица разследвания, заяви министър Иван Василев пред bTV. По думите му изнесената през последните дни информация около обществените поръчки за мантинели е само началото.

"Имаме информация за бивши и настоящи политици, имаме информация за поръчки, които са се случили в миналото, разплитаме тази олигархия", каза Василев. Той добави, че при подготовката на версия 2 на системата СИГМА се виждат обвързаности "почти от целия политически спектър".

Министърът коментира и твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев, че дружества, свързани с доставки на мантинели, са отклонявали средства към т.нар. "дружество касичка", от което са били плащани полети на председателя на ДПС Делян Пеевски. Пеевски отрече тези твърдения и ги определи като измислици.

Според Василев анализът е направен чрез системата СИГМА, която обработва голям обем информация за обществени поръчки и търси връзки между компании и политически лица. По думите му това, което би отнело месеци при ръчна проверка, може да бъде проследено за дни.

Той посочи, че през април 2022 г. АПИ е обявила обществена поръчка за мантинели на стойност над 253 млн. лева, а впоследствие договорите са били индексирани с още 161 млн. лева. Така общата стойност е надхвърлила 400 млн. лева.

По данни, представени от министъра, три обединения и една компания са получили 99,6% от средствата, отпуснати от държавата за обществени поръчки за мантинели. Той посочи и установени според анализа свързаности между част от участващите дружества, включително фирми на един адрес и семейни връзки.

"Проблемът на нашето общество е, че се преплитат политически и икономически интереси и това трябва да прекратим", заяви Василев.

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