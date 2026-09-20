Новини
Търси
Подкаст
Общество

Камен Донев: България няма политическа класа и политически елит

Камен Донев: България няма политическа класа и политически елит
БТА

Актьорът и режисьор говори за отчуждението между хората, необходимостта от истинско общуване и начина, по който публичните личности разговарят с обществото

"България няма политическа класа. Няма политически елит." Това заяви актьорът, режисьор и драматург Камен Донев в предаването "На Фокус" по NOVA, където говори за общуването, самотата, страха, изкуствения интелект и състоянието на обществото.

Една от основните теми в разговора беше все по-голямото отдалечаване на хората от живия контакт. Според Донев телефоните и социалните мрежи постепенно заемат мястото на непосредственото общуване, а забързаният ритъм на ежедневието допълнително засилва отчуждението.

"Правилният начин е общуването. Да изслушаш някого, да кажеш това, което имаш на сърцето си, да споделиш, да се смееш, дори да говориш глупости", заяви актьорът.

Донев пренесе темата за общуването и към политическия живот, като отправи критики към начина, по който публичните личности разговарят с обществото. Именно в този контекст той заяви, че според него в България липсват политическа класа и политически елит.

Коментарът му идва дни преди официалния старт на кампанията за президентските избори на 25 октомври. Кампанията започва на 25 септември, а политическото напрежение вече се засилва около надпреварата за държавен глава.

В разговора Камен Донев засегна и ролята на изкуството и хумора. Според него сериозните и дълбоки теми не изискват непременно мрачен подход, а хуморът може да бъде начин човек да говори за важните въпроси и да достига до останалите.

Още по темата

Световна класа в София: Клуб “Black and White” посрещна актьора от „Хобит“ Греъм Мактавиш

Световна класа в София: Клуб “Black and White” посрещна актьора от „Хобит“ Греъм Мактавиш

Актьорът Делян Дъбов пред Таралеж: Боли ме, че България е в челните класации на негативните тенденции

Актьорът Делян Дъбов пред Таралеж: Боли ме, че България е в челните класации на негативните тенденции

България взе награда в Кан: филм с непрофесионални актьори от Свиленград впечатли журито

България взе награда в Кан: филм с непрофесионални актьори от Свиленград впечатли журито

Камен Донев: Днешните ни политици са изтупани като манекени – простаци, които обиждат хората

Камен Донев: Днешните ни политици са изтупани като манекени – простаци, които обиждат хората

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Министър Вълчев: МОН няма да пише учебниците

Министър Вълчев: МОН няма да пише учебниците

Най-важното от България на 20.09.2026 г.

Най-важното от България на 20.09.2026 г.

Обратното броене започва: Ключовите дати до президентските избори

Обратното броене започва: Ключовите дати до президентските избори

Водещи

Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

"Алтернатива за Германия": Мерц да си направи изводите

"Алтернатива за Германия": Мерц да си направи изводите

  • Преди 6 часа
Румъния, Франция и Финландия са на четвъртфиналите на Евроволей 2026

Румъния, Франция и Финландия са на четвъртфиналите на Евроволей 2026

  • Преди 6 часа
Най-важното от света на 20.09.2026-та г.

Най-важното от света на 20.09.2026-та г.

  • Преди 6 часа
Най-важното от спорта на 20.09.2026-та година

Най-важното от спорта на 20.09.2026-та година

  • Преди 6 часа
Екзитпол: „Единна Русия“ на Путин печели изборите

Екзитпол: „Единна Русия“ на Путин печели изборите

  • Преди 6 часа
Моралес: Липсваха ни креативност и агресия, но няма за какво да съжалявам

Моралес: Липсваха ни креативност и агресия, но няма за какво да съжалявам

  • Преди 6 часа
Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Моуриньо избухна срещу съдиите след дербито: Ако ни позволят да се състезаваме при равни условия, ще го направим

Моуриньо избухна срещу съдиите след дербито: Ако ни позволят да се състезаваме при равни условия, ще го направим

  • Преди 7 часа
Москва обеща засилени удари срещу Киев заради украинския обстрел по време на вота

Москва обеща засилени удари срещу Киев заради украинския обстрел по време на вота

  • Преди 7 часа
Министър Вълчев: МОН няма да пише учебниците

Министър Вълчев: МОН няма да пише учебниците

  • Преди 7 часа
Два златни медала за България от Световната купа по спортна гимнастика

Два златни медала за България от Световната купа по спортна гимнастика

  • Преди 7 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който първата реакция трябва да отстъпи място на по-умното решение

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който първата реакция трябва да отстъпи място на по-умното решение

  • Преди 7 часа
Най-важното от България на 20.09.2026 г.

Най-важното от България на 20.09.2026 г.

  • Преди 8 часа
Лукас Петков с цял мач при нулево равенство между Елфесберг и Шалке

Лукас Петков с цял мач при нулево равенство между Елфесберг и Шалке

  • Преди 8 часа