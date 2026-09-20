Камен Донев: България няма политическа класа и политически елит

"България няма политическа класа. Няма политически елит." Това заяви актьорът, режисьор и драматург Камен Донев в предаването "На Фокус" по NOVA, където говори за общуването, самотата, страха, изкуствения интелект и състоянието на обществото.

Една от основните теми в разговора беше все по-голямото отдалечаване на хората от живия контакт. Според Донев телефоните и социалните мрежи постепенно заемат мястото на непосредственото общуване, а забързаният ритъм на ежедневието допълнително засилва отчуждението.

"Правилният начин е общуването. Да изслушаш някого, да кажеш това, което имаш на сърцето си, да споделиш, да се смееш, дори да говориш глупости", заяви актьорът.

Донев пренесе темата за общуването и към политическия живот, като отправи критики към начина, по който публичните личности разговарят с обществото. Именно в този контекст той заяви, че според него в България липсват политическа класа и политически елит.

Коментарът му идва дни преди официалния старт на кампанията за президентските избори на 25 октомври. Кампанията започва на 25 септември, а политическото напрежение вече се засилва около надпреварата за държавен глава.

В разговора Камен Донев засегна и ролята на изкуството и хумора. Според него сериозните и дълбоки теми не изискват непременно мрачен подход, а хуморът може да бъде начин човек да говори за важните въпроси и да достига до останалите.