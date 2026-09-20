Обратното броене започва: Ключовите дати до президентските избори

Малко повече от месец остава до президентските избори в България, а още следващата седмица изтича един от най-важните срокове преди вота - този за регистрацията на кандидатите. Изборите за президент и вицепрезидент са насрочени за 25 октомври. ЦИК вече е приела официалната хронограма за провеждането им.

22 септември - последен срок за кандидатите

Първата ключова дата е 22 септември. До 17:00 часа Централната избирателна комисия ще приема документите за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент.

След изтичането на този срок ще бъде окончателно ясно кои кандидатски двойки ще участват в надпреварата за "Дондуков" 2.

25 септември - започва предизборната кампания

Само три дни по-късно, на 25 септември в 00:00 часа, официално започва предизборната кампания.

Тя ще продължи до полунощ на 23 октомври. Правилата за провеждането ѝ вече са определени с решение на ЦИК.

24 октомври - ден за размисъл

На 24 октомври, ден преди вота, предизборната агитация е забранена.

След него идва решаващата дата - 25 октомври, когато избирателите ще гласуват за следващите президент и вицепрезидент на България.

При липса на избрана президентска двойка на първия тур, втори тур ще се проведе седмица по-късно - на 1 ноември.

Машинно гласуване с предвидените изключения

Машинно гласуване ще има в секциите, за които това е предвидено в Изборния кодекс. Сред изключенията са секциите с по-малко от 300 избиратели, подвижните избирателни секции, тези в лечебни заведения и социални институции, както и определени секции извън страната.

Тазгодишният президентски вот има и друга особеност - за първи път от 20 години изборите за държавен глава няма да бъдат съчетани с друг национален вот.