Фридрих Мерц за изборните резултати: Представянето ни е катастрофално

Германският канцлер Фридрих Мерц определи представянето на водения от него консервативен Християндемократически съюз (ХДС) на регионалните избори в Мекленбург-Предна Померания като „катастрофално“, предава агенция ДПА.

Първите екзитполове и официални прогнози от днешния вотов ден потвърдиха най-черните сценарии за съюза, отчитайки поредна тежка изборна загуба от вълната на крайната десница.

Днешните избори се превърнаха в истинско историческо крушение за ХДС, тъй като партията претърпя безпрецедентен срив, балансирайки на ръба на оцеляването с едва 5,5% подкрепа в Мекленбург-Предна Померания – най-лошият резултат в цялата следвоенна история на консерваторите в този регион.

Паралелно с това в столицата Берлин партията на Мерц загуби лидерската си позиция и беше изпреварена от крайнолявата „Левите“ (Die Linke), свличайки се до второто място с 20%. Тези мащабни електорални щети сериозно отслабват позициите на канцлера на федерално ниво и според политическите анализатори в страната се очаква критично да засилят вътрешнопартийния натиск за неговата смяна като лидер на ХДС.