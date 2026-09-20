Германският посланик: Русия стои зад опита за атака с дрон в Лайпциг

Германия е убедена, че Русия стои зад опита за атака с дрон, натоварен с експлозиви, на летището в Лайпциг/Хале. Това заяви германският посланик в България Ирене Мария Планк в предаването "120 минути" по bTV.

"Сигурни сме. Германските служби за сигурност успяха недвусмислено да установят, че зад нападението стои Русия. И ние нямаме никакво съмнение, че Русия е отговорна за този опит за атентат", заяви Планк.

По думите ѝ при разследването са били идентифицирани лица от руското военно разузнаване ГРУ след анализ на електрониката, конструкцията на дрона и прихванати комуникации.

Германското правителство официално обвини Русия за случая в началото на септември. Според Берлин събраните данни сочат към лица, действали по поръчение на руски държавни структури. Москва отхвърля обвиненията и определя случая като провокация.

Планк: Целта е Европа да бъде сплашена и разделена

Според германския посланик атаката е била насочена срещу украински товарен самолет, но фактът, че се е случила на германска територия, носи и по-широко послание.

"Русия, Путин, реши да ескалира с хибридни атаки, с кибератаки и манипулиране на информация. Целта е германското общество и Европа като цяло да бъдат сплашени и отслабени. Да се създаде разделение", заяви Планк.

На 4 август на летището в Лайпциг/Хале беше открит дрон с експлозиви в близост до украински транспортен самолет. Германските власти впоследствие обявиха, че следите по случая водят към руското военно разузнаване, докато Русия продължава да отрича участие.

Разследва се възможна българска следа

Планк коментира и появилата се информация, че използваните взривни вещества може да са достигнали до Германия през България и Сърбия.

По думите ѝ евентуалната българска връзка все още е предмет на разследване от германските власти.

Германски медии съобщиха по-рано, позовавайки се на информация от разследването, че се проверява версията експлозивите да са били транспортирани през България и Сърбия, скрити в камиони.

На въпрос дали взривовете в български предприятия от военно-промишления комплекс могат да бъдат част от подобни хибридни действия, Планк подчерта, че това трябва да бъде установено от българските разследващи органи. Тя обаче посочи, че подобни инциденти са регистрирани и в други европейски държави.

За военната помощ за Украйна: Това е суверенно решение на България

Германският посланик коментира и решението на София да прекрати изпращането на директна военна помощ за Украйна.

Планк определи начина, по който България подкрепя Киев, като суверенно решение на страната. Според нея, ако наличните оръжейни запаси са достигнали критични нива, това трябва да бъде уважено.

Тя обаче посочи, че съществуват и други възможности за подкрепа, включително в енергийния сектор, и обърна внимание на българската общност в района на Одеса.

"Алтернатива за Германия" и бъдещето на Европа

Планк коментира и силния резултат на "Алтернатива за Германия" на местни избори. Тя подчерта, че вотът е демократичен и резултатът трябва да бъде приет, но го определи като "зов за събуждане" и сигнал, че причините за европейското единство и подкрепата за Украйна трябва да бъдат обяснявани по-активно.

Според нея идеи като излизане на Германия от Европейския съюз и НАТО биха отслабили значително страната.

Германският посланик предупреди още, че заплахата пред Европа е по-голяма в сравнение с 2023 г. заради войната в Украйна и хибридните атаки. Според Планк обаче ЕС вече осъзнава мащаба на риска и трябва бързо да подобри устойчивостта си срещу хибридни заплахи и своите отбранителни способности. Европейските институции също обсъждат засилване на общия отговор срещу дронове, саботажи и кибератаки.