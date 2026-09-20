Взрив на летището в Ербил, където са разположени американски сили

Силна експлозия разтърси района на международното летище в Ербил в Северен Ирак, където в момента са разположени американски военнослужещи, предаде Франс прес (АФП). Журналисти на агенцията съобщават за гъст сив дим, издигащ се в близост до аерогарата.

Местните сили за сигурност побързаха да успокоят обществеността, като обявиха, че детонациите са резултат от „военно обучение и дейности по сигурността“ и не представляват никаква опасност. Регионалните медии допълват, че водената от САЩ международна коалиция е извършила контролирано взривяване на боеприпаси в района.

Инцидентът съвпада с финалния етап от присъствието на чуждестранните сили в страната. Частите на оглавяваната от Вашингтон коалиция, които приключиха мисията си срещу групировката „Даеш“ („Ислямска държава“), трябва окончателно да завършат изтеглянето си от Ирак до 30 септември. Американските контингенти вече напуснаха останалите си бази в страната през януари и започнаха евакуация от Северен Ирак, като към днешна дата летището в Ербил остава единственият пункт, където те все още са разположени.

Чуждестранното военно присъствие остава дългогодишна точка на напрежение между Багдад и подкрепяните от Техеран въоръжени фракции, които от години атакуват коалиционните сили, припомня Turkey Today. През годините съюзническата противовъздушна отбрана е сваляла множество дронове-камикадзе над Ербил и летището му, като тези нападения рязко се засилиха по време на по-широкия конфликт в Близкия изток, започнал през февруари. В хода на военните действия Иран неколкократно обяви, че нанася директни удари по американските бази в Северен Ирак.