Новини
Търси
Подкаст
Свят

Взрив на летището в Ербил, където са разположени американски сили

Взрив на летището в Ербил, където са разположени американски сили
АП/БТА

Местните сили за сигурност побързаха да успокоят обществеността, като обявиха, че детонациите са резултат от „военно обучение и дейности по сигурността“ и не представляват никаква опасност

Силна експлозия разтърси района на международното летище в Ербил в Северен Ирак, където в момента са разположени американски военнослужещи, предаде Франс прес (АФП). Журналисти на агенцията съобщават за гъст сив дим, издигащ се в близост до аерогарата.

Местните сили за сигурност побързаха да успокоят обществеността, като обявиха, че детонациите са резултат от „военно обучение и дейности по сигурността“ и не представляват никаква опасност. Регионалните медии допълват, че водената от САЩ международна коалиция е извършила контролирано взривяване на боеприпаси в района.

Инцидентът съвпада с финалния етап от присъствието на чуждестранните сили в страната. Частите на оглавяваната от Вашингтон коалиция, които приключиха мисията си срещу групировката „Даеш“ („Ислямска държава“), трябва окончателно да завършат изтеглянето си от Ирак до 30 септември. Американските контингенти вече напуснаха останалите си бази в страната през януари и започнаха евакуация от Северен Ирак, като към днешна дата летището в Ербил остава единственият пункт, където те все още са разположени.

Чуждестранното военно присъствие остава дългогодишна точка на напрежение между Багдад и подкрепяните от Техеран въоръжени фракции, които от години атакуват коалиционните сили, припомня Turkey Today. През годините съюзническата противовъздушна отбрана е сваляла множество дронове-камикадзе над Ербил и летището му, като тези нападения рязко се засилиха по време на по-широкия конфликт в Близкия изток, започнал през февруари. В хода на военните действия Иран неколкократно обяви, че нанася директни удари по американските бази в Северен Ирак.

Още по темата

Дрон се разби край летището в Ербил

Дрон се разби край летището в Ербил

Експлозии на летището в Ербил, петролна парализа в Ирак

Експлозии на летището в Ербил, петролна парализа в Ирак

Саудитска Арабия: Дронове, изстреляни от Ирак, са ударили нефтопровода "Изток-Запад"

Саудитска Арабия: Дронове, изстреляни от Ирак, са ударили нефтопровода "Изток-Запад"

Ирански дронове атакуваха кабинета на премиера на Иракски Кюрдистан

Ирански дронове атакуваха кабинета на премиера на Иракски Кюрдистан

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

"Алтернатива за Германия": Мерц да си направи изводите

"Алтернатива за Германия": Мерц да си направи изводите

Най-важното от света на 20.09.2026-та г.

Най-важното от света на 20.09.2026-та г.

Екзитпол: „Единна Русия“ на Путин печели изборите

Екзитпол: „Единна Русия“ на Путин печели изборите

Москва обеща засилени удари срещу Киев заради украинския обстрел по време на вота

Москва обеща засилени удари срещу Киев заради украинския обстрел по време на вота

С бюлетина в ръка и въоръжен войник зад гърба: Изборният ден в Русия приключи

С бюлетина в ръка и въоръжен войник зад гърба: Изборният ден в Русия приключи

Водещи

Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

"Алтернатива за Германия": Мерц да си направи изводите

"Алтернатива за Германия": Мерц да си направи изводите

  • Преди 6 часа
Румъния, Франция и Финландия са на четвъртфиналите на Евроволей 2026

Румъния, Франция и Финландия са на четвъртфиналите на Евроволей 2026

  • Преди 6 часа
Най-важното от света на 20.09.2026-та г.

Най-важното от света на 20.09.2026-та г.

  • Преди 6 часа
Най-важното от спорта на 20.09.2026-та година

Най-важното от спорта на 20.09.2026-та година

  • Преди 6 часа
Екзитпол: „Единна Русия“ на Путин печели изборите

Екзитпол: „Единна Русия“ на Путин печели изборите

  • Преди 7 часа
Моралес: Липсваха ни креативност и агресия, но няма за какво да съжалявам

Моралес: Липсваха ни креативност и агресия, но няма за какво да съжалявам

  • Преди 7 часа
Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Моуриньо избухна срещу съдиите след дербито: Ако ни позволят да се състезаваме при равни условия, ще го направим

Моуриньо избухна срещу съдиите след дербито: Ако ни позволят да се състезаваме при равни условия, ще го направим

  • Преди 7 часа
Москва обеща засилени удари срещу Киев заради украинския обстрел по време на вота

Москва обеща засилени удари срещу Киев заради украинския обстрел по време на вота

  • Преди 7 часа
Министър Вълчев: МОН няма да пише учебниците

Министър Вълчев: МОН няма да пише учебниците

  • Преди 7 часа
Два златни медала за България от Световната купа по спортна гимнастика

Два златни медала за България от Световната купа по спортна гимнастика

  • Преди 7 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който първата реакция трябва да отстъпи място на по-умното решение

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който първата реакция трябва да отстъпи място на по-умното решение

  • Преди 8 часа
Най-важното от България на 20.09.2026 г.

Най-важното от България на 20.09.2026 г.

  • Преди 8 часа
Лукас Петков с цял мач при нулево равенство между Елфесберг и Шалке

Лукас Петков с цял мач при нулево равенство между Елфесберг и Шалке

  • Преди 8 часа